Impulso a los coches de hidrógeno: investigadores surcoreanos logran un catalizador 10 veces más eficiente y con 96% de rendimiento tras 150.000 ciclos

El equipo ha desarrollado una estrategia que permite controlar con precisión la composición atómica y la estructura electrónica del catalizador. Esto abre una puerta que antes estaba entrecerrada: ajustar el comportamiento del material desde dentro, no solo desde su forma externa. El resultado es un nanocatalizador ternario de platino, cobalto y manganeso (Pt–Co–Mn). Tres elementos trabajando juntos con una organización atómica muy concreta

ciencia
#1 Tensk
#0 Esto en me éame no tiene futuro. Ya saldrán los de siempre a decir que investigar en hidrógeno es absurdo.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Los mismos que dicen que investigar en fusión es absurdo.
#5 Tensk
#3 Pues de esos no sé si he visto alguno. De los que no se debe investigar en hidrógeno... a paladas.
javierchiclana #2 javierchiclana
Cuidao, esta web es especialista en sensacionalismo "científico".
#4 Alberto_meneame
Mientras en estos coches el hidrogeno se use para generar electricidad y cargar una bateria es algo inútil, para eso ya tenemos a los eléctricos. Quien piense en que la carga es más rápida, por ahora puede, pero tiene la desventaja de que el depósito de hidrógeno del coche es muy peligroso, si no recuerdo mal unos 700bares de presión, si tiene un accidente la onda expansiva sería muy bestia.
El dia que tengamos motores funcionando con hidrogeno o por lo menos el hidrogeno líquido aún...
