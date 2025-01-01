Una impresionante tromba marina nocturna azota la isla de Elba, Italia, durante una fuerte tormenta: aquí el vídeo  

Una espectacular tromba marina afectó la noche del jueves a la isla de Elba, en la Toscana (Italia). El impresionante fenómeno se produjo durante una fuerte tormenta y resultó aún más impactante por el hecho de que se formó por la noche. Visible en la penumbra, iluminada por el resplandor de los relámpagos, sorprendió a muchos habitantes y turistas. Según informa el diario local La Nazione, se han formado dos mangas marinas en alta mar. La más impresionante, la que se muestra en el vídeo de arriba, se formó frente a la costa de Marciana Marina.