‘Impresionante’: El fracaso de Jeanine Pirro a la hora de acusar a los demócratas es un gran hecho (ENG)

El uso del Departamento de Justicia por parte de la administración para intimidar a los oponentes políticos del presidente Donald Trump y sofocar la disidencia alcanzó un nuevo mínimo notable la semana pasada, cuando los fiscales federales de Estados Unidos La Fiscalía de Washington, DC intentó, sin éxito, procesar a seis legisladores demócratas que hicieron un video instando al personal militar a negarse a cumplir órdenes ilegales.

