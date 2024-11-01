edición general
Por qué importa el ataque «anti-woke» de Trump contra el Smithsonian [en]

El asalto del presidente contra los museos, la educación y la memoria es un aspecto crítico de sus objetivos fascistas. El fascismo presenta un componente cultural central basado en la construcción de un pasado mítico. Ese pasado mítico fundamenta la queja de un grupo racial o étnico dominante. En el mundo Maga, el pasado mítico era puro, inocente e impoluto, es decir, carente de mujeres y líderes negros. El asalto al Smithsonian, contra la historia cierta y la reflexión crítica es parte de un ataque fascista más amplio contra la democracia.

| etiquetas: usa , política estadounidense , donald john trump , populismo neofascista
Khadgar #1 Khadgar
Puede que piensen como unos fascistas y que actúen como unos fascistas, pero no les llaméis fascistas que se ofenden.
4 K 64
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
#1 fascista :troll:
1 K 25
Zapa #3 Zapa
#1 Entonces... ¿el fascismo es el nuevo woke? :troll:
0 K 6
ummon #4 ummon
#1 Se ofenden hasta que llegan al poder, entonces ya no se ofenden. Se sienten orgullosos y se dedican a masacrar a los que les "ofendían" antes de llegar a poder.
1 K 28

