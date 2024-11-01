Por qué importa el ataque «anti-woke» de Trump contra el Smithsonian [en]

El asalto del presidente contra los museos, la educación y la memoria es un aspecto crítico de sus objetivos fascistas. El fascismo presenta un componente cultural central basado en la construcción de un pasado mítico. Ese pasado mítico fundamenta la queja de un grupo racial o étnico dominante. En el mundo Maga, el pasado mítico era puro, inocente e impoluto, es decir, carente de mujeres y líderes negros. El asalto al Smithsonian, contra la historia cierta y la reflexión crítica es parte de un ataque fascista más amplio contra la democracia.