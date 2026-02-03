edición general
Un implante en el cerebro permite recuperar la visión a un hombre ciego por una lesión en el nervio óptico

Científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche estimularon la corteza visual del invidente hasta que logró percibir la luz, movimientos y hasta letras grandes.

