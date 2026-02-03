·
7626
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
9224
clics
El despido de Hacendado
6610
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
6711
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
5539
clics
Ana Rosa deja muy descolocada a Ayuso con su reproche en plena entrevista y brota: "¿Tengo yo la culpa?"
más votadas
521
Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: "Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria"
541
Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein
495
El Financial Times alaba "la agenda proletaria española" en comparación con el fracaso de las políticas conservadoras de la derecha europea
357
Miguel Ángel Llamas (Podemos) denuncia la difusión de sus horarios y centros de trabajo para intentar agredirle
356
El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez
Un implante en el cerebro permite recuperar la visión a un hombre ciego por una lesión en el nervio óptico
Científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche estimularon la corteza visual del invidente hasta que logró percibir la luz, movimientos y hasta letras grandes.
#1
Kasterot
#0
www.meneame.net/story/caso-unico-miguel-paciente-ciego-recupera-vision
dupe
0
K
11
#2
diablos_maiq
*
Nada que no se pueda conseguir rezando
0
K
10
#3
Meloncio
#2
¿Y quien te crees que ha guiado a los científicos para que pudieran desarrollar dicho implante?
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
