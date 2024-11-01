edición general
4 meneos
15 clics
Implante cerebral inalámbrico con láser, cabe en un grano de sal [Eng]

Implante cerebral inalámbrico con láser, cabe en un grano de sal [Eng]

En su artículo recién publicado en Nature Electronics , el autor principal Sunwoo Lee, profesor asistente de la Universidad Tecnológica de Nanyang, y sus coautores de Cornell revelan un dispositivo cuyo propósito (y acrónimo) suena como algo que los héroes de ciencia ficción Mister Terrific o Mister Fantastic habrían creado en un día realmente grandioso: el MOTE, o Microscale Optoelectronic Tetherless Electrode (electrodo optoelectrónico microescalar sin cables). Nunca antes se había diseñado un módulo neurotecnológico tan pequeño,

| etiquetas: implante , cerebro , mote , neurociencia
3 1 0 K 81 ciencia
7 comentarios
3 1 0 K 81 ciencia
#1 Samaritan
¡Esclavos y servidores de Satanás! ¡Quieren controlarnos con un chís!

x.com/JesusCintora/status/1272794284715016192
0 K 7
ChatGPT #2 ChatGPT
Y por qué querría yo meter un implante cerebral inalámbrico en un grano de sal?
0 K 10
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#2 Porque es más efectivo que una resonancia magnética.
Si no te hacen falta ninguna de las dos cosas, enhorabuena. Para los pacientes parece ser un gran avance.
0 K 20
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 no has entendido la gracieta del comentario. Va sobre las unidades de medida internacionales en el titular
0 K 10
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#4 Te comprendo Chat.
Para los que no pasan del titular -> Con 300 por 70 micras, es más pequeño que un nanolitro, o una millonésima de mililitro (así que, si mis cálculos son correctos, cabrían más de 4,78 millones de ellos en una cucharadita).
0 K 20
Dene #5 Dene
pero es un grano de sal gorda o de sal fina? que no es lo mismo...
0 K 12
ChatGPT #7 ChatGPT
#5 me acabas de hacer recordar el rap del payaso.…

Vivo con tu madre
En un castillo
A veces lo traigo gordo
A veces lo traigo fino
0 K 10

menéame