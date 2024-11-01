Implante cerebral inalámbrico con láser, cabe en un grano de sal [Eng]

En su artículo recién publicado en Nature Electronics , el autor principal Sunwoo Lee, profesor asistente de la Universidad Tecnológica de Nanyang, y sus coautores de Cornell revelan un dispositivo cuyo propósito (y acrónimo) suena como algo que los héroes de ciencia ficción Mister Terrific o Mister Fantastic habrían creado en un día realmente grandioso: el MOTE, o Microscale Optoelectronic Tetherless Electrode (electrodo optoelectrónico microescalar sin cables). Nunca antes se había diseñado un módulo neurotecnológico tan pequeño,
| etiquetas: implante , cerebro , mote , neurociencia
Si no te hacen falta ninguna de las dos cosas, enhorabuena. Para los pacientes parece ser un gran avance.
Para los que no pasan del titular -> Con 300 por 70 micras, es más pequeño que un nanolitro, o una millonésima de mililitro (así que, si mis cálculos son correctos, cabrían más de 4,78 millones de ellos en una cucharadita).
