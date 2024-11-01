El imperio offshore británico; cómo las islas Caimán poseen la mayor parte de la deuda USA [en]

China, que era el mayor tenedor de deuda pública estadounidense hasta hace tan solo 2019, ha reducido sus tenencias al nivel más bajo desde 2008, impulsada por los cambios en los patrones comerciales, las preocupaciones geopolíticas y las presiones económicas internas. Las Islas Caimán han surgido como un lugar inesperado para llenar ese vacío. Pero los principales compradores no son los habitantes de las Islas Caimán ni el Gobierno, sino los fondos de cobertura.