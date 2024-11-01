Imperio estadounidense [Eng]  

edición general
Me ha llevado mucho tiempo, pero creo que finalmente he terminado este mapa del imperio estadounidense, que traza las intervenciones militares y de la CIA en el extranjero desde 1900, así como las bases militares estadounidenses y los centros clandestinos de tortura de la CIA. La información se basa en varias fuentes, pero principalmente en el brillante libro de William Blum, Killing Hope, que recomiendo encarecidamente (el mucho más breve The Jakarta Method de Vincent Bevins). También es muy bueno que sirve como punto de partida

"He creado una hoja de cálculo con información y enlaces sobre todas las intervenciones" -> spellingmistakescostlives.notion.site/us-empire
#2 ¿Y las 1000 bases no? xD
Excelente trabajo.
Me pregunto cuántos millones de muertos son esos...cerca de uno solo en la segunda invasión de Irak, 250k en Timor Este (en prácticamente dos meses), apoyaron la continuación de los jemeres rojos durante un buen rato...
