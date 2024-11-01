El imperialismo de Dingbat, la etapa más baja del capitalismo. Leyendo a Lenin hoy

La conducta de Trump coincide con las críticas de la izquierda a la política de EEUU —un imperio rapaz y oligárquico que despoja de sus recursos a las naciones más pobres y pequeñas. Al final esas críticas no eran tan estúpidas. Trump, un empresario fascistoide vulgar que utiliza el poder del Estado para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, tiene la mala educación de decir la verdad. ¿Hasta qué punto la descripción del imperialismo de Lenin se ajusta a lo que Trump está haciendo o intentando hacer?
| etiquetas: política económica , historia política , imperialismo
Lenin: «Os lo dije…»
Añado, que alguna vez en su juventud está gente fue de izquierdas, pero ya no lo son. Y no solo no son de izquierdas si no que engañan a la gente haciéndoles creer que la izquierda son ellos, que eso es se de izquierdas.
Te dicen que ser de izquierdas es ser feminista. No amigo, el feminismo deja de ser feminismo cuando apoyas un régimen de mierda que latiga y mata mujeres por no someterse al islam no hay lucha obrera, no hay cooperación de trabajadores, solo mensajes SMS para manifestarse por lo que a estos pavos les da por manifestarse.
Ese de que "igual oportunidad para las mujeres" es diferente de "hay que maltratar a los hombres"
Mi pragmatismo me hace apoyar los puntos basicos de LGBTQI+
Y por eso tambien genocidaron a los nativos
Y la razon de la "independencia" fue evadir impuestos de te