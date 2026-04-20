Impacto Messi: el Cornellà ya tiene más seguidores que el Espanyol

A las 17.07 horas, escasos minutos después del anuncio, el club del Baix Llobregat contaba con 39.113 seguidores en 'Instagram'. Hoy su perfil alcanza los 600.000 seguidores y ya ha superado en seguidores a equipos de Primera División como el Alavés (240.000), el Levante (371.000), el Rayo Vallecano (376.000), el Oviedo (387.000), Osasuna (410.000), Elche (472.000) y Mallorca (489.000) y a su vecino Espanyol (549.000).
| etiquetas: cornellà , espanyol , messi
sociosabonados. Si fueran socios habrían votado, o algo.
De todas maneras el objetivo de Messi en el Cornellà no es más que consolidar una buena escuela de futbolistas. No tiene intención de llevarlo al futbol profesional. Al menos de momento. No es el equipo para eso.
Pero están creciendo ahora tanto en Madrid como ahora en Barcelona, una serie de equipos más modestos con una buena base de… » ver todo el comentario
No por méritos del club, entiéndase.
Irrelevante, pero curioso al menos.