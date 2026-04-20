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Impacto Messi: el Cornellà ya tiene más seguidores que el Espanyol

Impacto Messi: el Cornellà ya tiene más seguidores que el Espanyol

A las 17.07 horas, escasos minutos después del anuncio, el club del Baix Llobregat contaba con 39.113 seguidores en 'Instagram'. Hoy su perfil alcanza los 600.000 seguidores y ya ha superado en seguidores a equipos de Primera División como el Alavés (240.000), el Levante (371.000), el Rayo Vallecano (376.000), el Oviedo (387.000), Osasuna (410.000), Elche (472.000) y Mallorca (489.000) y a su vecino Espanyol (549.000).

| etiquetas: cornellà , espanyol , messi
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5 comentarios
8 2 6 K 41 ocio
#1 concentrado
No es lo mismo seguidores en Instagram de un club de fútbol que socios de ese mismo club. Lo primero es basura etérea del siglo XXI, lo segundo ganancias dinerarias para el club.
3 K 49
ombresaco #2 ombresaco
#1 socios abonados. Si fueran socios habrían votado, o algo.
2 K 31
#3 Eukherio
#1 Hombre, los seguidores en Instagram también traen dinero, que a la larga puede ayudar a captar nuevos socios. De primeras ya no vas a ponerte a pagar mensualidades de un club del que no has oído nada nunca.
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Connect #4 Connect *
#1 Quieras que no, tener una masa de gente que te sigue en redes te da una buena base para convertirlos después en socios, pero sobre todo, vender entradas.

De todas maneras el objetivo de Messi en el Cornellà no es más que consolidar una buena escuela de futbolistas. No tiene intención de llevarlo al futbol profesional. Al menos de momento. No es el equipo para eso.

Pero están creciendo ahora tanto en Madrid como ahora en Barcelona, una serie de equipos más modestos con una buena base de…   » ver todo el comentario
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#5 Jacusse
Lo siguen por ser Messi el que está ahí...

No por méritos del club, entiéndase.

Irrelevante, pero curioso al menos.
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