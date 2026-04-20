Impacto Messi: el Cornellà ya tiene más seguidores que el Espanyol

A las 17.07 horas, escasos minutos después del anuncio, el club del Baix Llobregat contaba con 39.113 seguidores en 'Instagram'. Hoy su perfil alcanza los 600.000 seguidores y ya ha superado en seguidores a equipos de Primera División como el Alavés (240.000), el Levante (371.000), el Rayo Vallecano (376.000), el Oviedo (387.000), Osasuna (410.000), Elche (472.000) y Mallorca (489.000) y a su vecino Espanyol (549.000).