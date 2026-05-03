El impacto de la guerra en la economía de Irán: 23.000 fábricas dañadas y casi un año de riqueza vapuleada

La destrucción ocasionada por la guerra ha agravado un poco más la delicada situación económica del país. La inflación se situó en marzo en el 70%, según datos oficiales, y el rial tocó un nuevo mínimo esta semana en su cotización contra el dólar. Dos millones de empleos se han evaporado como consecuencia de los ataques de Israel y Estados Unidos, que no solo se han cebado con instalaciones militares sino también con infraestructuras civiles, incluida una parte sustancial del tejido productivo de Irán.