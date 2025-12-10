edición general
Las impactantes imágenes del incendio en el estadio de un club europeo tras el descenso a segunda división

El FC Haka, uno de los clubes más laureados del fútbol finlandés, enfrenta una nueva adversidad tras consumar su descenso de la Veikkausliiga en octubre. En la noche del domingo, sufrió la destrucción total de una de sus tribunas por un incendio que también dañó su campo, profundizando la crisis de la histórica institución de Valkeakoski. Según The Sun, las autoridades arrestaron a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas.

| etiquetas: finlandia , fc haka , fútbol , incendio provocado
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
3 quinceañeros, prenden fuego al estadio de su equipo, tras descender de categoría.
javibaz #3 javibaz
#1 y en Finlandia con esa edad son imputables bajo ni un supuesto.
Chinchorro #2 Chinchorro
¿A qué esperan para prohibir una actividad que lo único que incita es violencia y ludopatía?
Joer con el fumbo, reúne a lo mejor de cada casa.
