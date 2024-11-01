"Impacta", "deslumbra", "atrae todas las miradas", "feminidad clásica": la bacanal de titulares peloteando a Ayuso en la Fiesta Nacional

Por si la complaciente entrevista de Telemadrid a Ayuso por la Fiesta Nacional era poca cosa, durante este domingo diferentes medios dedicaron varios titulares a su vestido. La cosa fue tan llamativa que un tuitero ha dedicado un vídeo a recopilarlos. Disfruten.
Clásica de Roma y Grecia?
Es lo mismo exactamente criticar a una mujer que desempeña un cargo político por su aspecto o por como se viste, que ensalzar a una mujer que ocupa un cargo político por su aspecto o por como se viste.
A los políticos se les ha de criticar o alabar por sus actos, no por como visten o aparentan. Si fuese por eso, con lo guapo que es el Perro Sánchez lo tenemos de presidente hasta que se jubile.
Medios además muy proclives a criticar lo público y los subsidios cuando ayudan a los pobres y a alabar las subvenciones cuando van a grandes grandes grupos empresariales.