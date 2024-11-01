edición general
"Impacta", "deslumbra", "atrae todas las miradas", "feminidad clásica": la bacanal de titulares peloteando a Ayuso en la Fiesta Nacional

Por si la complaciente entrevista de Telemadrid a Ayuso por la Fiesta Nacional era poca cosa, durante este domingo diferentes medios dedicaron varios titulares a su vestido. La cosa fue tan llamativa que un tuitero ha dedicado un vídeo a recopilarlos. Disfruten.

IrMaNDiÑo #1 IrMaNDiÑo
Que trabaje de modelo, pero para la política se necesitan otros mimbres. Inteligencia sicologia, negociación, escucha, discurso, lógica, etc. Etc.
6 K 72
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#1 Lo suyo es más bien MOCATRIZ
0 K 20
XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Joder para eso les paga la Quironesabcon cargo a las arcas públicas, para que le hagan una buena lamida de potorro.
1 K 24
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Feminidad clásica? Cuando la mujer se quedaba en casa cocinando y cuidando niños? Cuando recibía hostias si rechistaba?
Clásica de Roma y Grecia?
1 K 21
radon2 #5 radon2
Todos esos panfletos viven del dinero público que les inyecta la IDA. En una ocasión Marhuenda lo reconoió sin cortarse en pelo, su pseudo-medio vive de Ayuso.
1 K 21
Pepepaco #7 Pepepaco
Machismo en estado puro.
Es lo mismo exactamente criticar a una mujer que desempeña un cargo político por su aspecto o por como se viste, que ensalzar a una mujer que ocupa un cargo político por su aspecto o por como se viste.
A los políticos se les ha de criticar o alabar por sus actos, no por como visten o aparentan. Si fuese por eso, con lo guapo que es el Perro Sánchez lo tenemos de presidente hasta que se jubile. xD
0 K 11
#2 tromperri
Solo faltaba que con los chorros de dinero público que inyecta en los medios afines no la alabasen hasta lo ridículo.
Medios además muy proclives a criticar lo público y los subsidios cuando ayudan a los pobres y a alabar las subvenciones cuando van a grandes grandes grupos empresariales.
0 K 8

