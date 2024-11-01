Iker Jiménez pregunta a sus seguidores si están viendo La Vuelta y los tuiteros le contestan: "¿Hay más o menos muertos que en el parking de Bonaire?

Éramos pocos con lo de La Vuelta y llegaron los del chupachabras y las psicofonías. Las protestas contra la participación de un equipo israelí lograron interrumpir este domingo la competición deportiva para denunciar el genocidio en Palestina, pero no han faltado algunas voces que han jugado la carta del antisemitismo e incluso de la ETA. Ahora Iker Jiménez ha entrado en el tema, en este caso con una simple pregunta: "¿Estáis viendo lo que está pasando en La Vuelta?", junto a dos emoticonos de susto. Jiménez, para más señas, dirige un program
Igual cambia de amistades
“Todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada”
Joder con la derechita cobarde;
Quien vea la vuelta la vera pq le gusta el ciclismo y quien es un facha subnormal lo sera pq es un facha subnormal.
Que ganas de buscar que la gente se ofenda... bueno, de eso vivis, de generar odio.
Una pala te ponía en la mano y te mandaba a cuchar patatas, para que no te mueras sin saber lo que es trabajar
Por cierto, ahora Pedro Delgado es facha también, por discrepar del Gobierno.
Todo el mundo sabe , de toda la vida, que discrepar del Gobierno solo lo hacen los fachas.
Puedes ser facha y ver la Vuelta porque apoyas el sionismo por joder al Perro y te mola el ciclismo
Puedes ser facha y ver la Vuelta porque apoyas el sionismo independientemente del Perro y te mola el ciclismo
Puedes ser facha y ver la Vuelta porque no apoyas el sionismo pero te mola el ciclismo
Puedes ser facha y no ver la Vuelta porque pese a apoyar el sionismo independientemente del Perro no te mola el ciclismo
Puedes ser facha y no ver la Vuelta porque no apoyas el sionismo y no te mola el ciclismo
Hay muchas opciones que puedes escoger siendo un poco facha, no te limites, que pa gustos hay colores
Me preguntó si por lo de gazzprom hubo el mismo revuelo entre la escoria sin moral que llora tanto ahora.