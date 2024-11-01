edición general
35 meneos
142 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Iker Jiménez pregunta a sus seguidores si están viendo La Vuelta y los tuiteros le contestan: "¿Hay más o menos muertos que en el parking de Bonaire?

Iker Jiménez pregunta a sus seguidores si están viendo La Vuelta y los tuiteros le contestan: "¿Hay más o menos muertos que en el parking de Bonaire?

Éramos pocos con lo de La Vuelta y llegaron los del chupachabras y las psicofonías. Las protestas contra la participación de un equipo israelí lograron interrumpir este domingo la competición deportiva para denunciar el genocidio en Palestina, pero no han faltado algunas voces que han jugado la carta del antisemitismo e incluso de la ETA. Ahora Iker Jiménez ha entrado en el tema, en este caso con una simple pregunta: "¿Estáis viendo lo que está pasando en La Vuelta?", junto a dos emoticonos de susto. Jiménez, para más señas, dirige un program

| etiquetas: iker jiménez , vuelta , bonaire
29 6 8 K 173 actualidad
16 comentarios
29 6 8 K 173 actualidad
Comentarios destacados:      
mariKarmo #2 mariKarmo *
Otra estrella mediática de la derecha llena de mierda hasta el cuello. Otro que pasará a la historia como un auténtico subnormal.
7 K 98
Aokromes #6 Aokromes
#2 mierdatica, quisiste decir mierdatica.
3 K 44
Dragstat #12 Dragstat
#2 le sale rentable, si no fuese así estaría en el paro.
1 K 36
#3 Pivorexico *
El día que Iker se entere , qué durante el régimen nazi liquidaron medio millón de gitanos ;

Igual cambia de amistades :troll:
5 K 60
SMaSeR #9 SMaSeR
Hoy he cagado un mojanazo que al chocar contra el váter ha dejado una cara de Belmez.
3 K 40
Catacroc #10 Catacroc
Siempre veo La Vuelta, a ver donde salta el ataque y este año la estaba viendo a ver donde saltaba el corte de recorrido.
2 K 35
Kantinero #8 Kantinero
#_1 No esta reñido, se puede perfectamente ser facha y subnormal, incluso creo que es bastante habitual, pero es más habitual que a los fachas les importe una mierda los muertos ajenos, tan acostumbrados como estan a tener los suyos propios.
2 K 30
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Que se lo pregunte a su tertuliano Jose Felix Ramallo.
“Todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada”
1 K 21
ostiayajoder #13 ostiayajoder
Necesitas ir lloriqueando y sintiendote victimita por todas las esquinas?

Joder con la derechita cobarde;

Quien vea la vuelta la vera pq le gusta el ciclismo y quien es un facha subnormal lo sera pq es un facha subnormal.

Que ganas de buscar que la gente se ofenda... bueno, de eso vivis, de generar odio.
1 K 18
manc0ntr0 #14 manc0ntr0 *
El cibervoluntario de alcama (ya no mencionarlo se puede) dando pena y asco a partes iguales.
Una pala te ponía en la mano y te mandaba a cuchar patatas, para que no te mueras sin saber lo que es trabajar
0 K 8
#4 sliana
Hay que enviar a Javier bastida, que te habla con los bomberos y te da las cifras sobre el terreno
0 K 7
#15 Kalandraka125
Pues me acabo de acordar de una cosa que quería comentar en cualquier hilo y ha tocado en este: Isabel Díaz Ayuso se hizo foto y dio apoyo público al equipo genocida. Sin embargo, no estuvo, ni se la esperaba, en la ceremonia de entrega de medallas del parking del hotel. De esto deduzco que lo que es el deporte, a la derecha, le suda los huevos. Lo que les interesa es cerrar filas con criminales de guerra.
0 K 7
alcama #1 alcama *
El nuevo mantra fue "Si ves la vuelta ciclista a España eres un facha que blanquea el genocidio"

Por cierto, ahora Pedro Delgado es facha también, por discrepar del Gobierno.
Todo el mundo sabe , de toda la vida, que discrepar del Gobierno solo lo hacen los fachas.
8 K -49
#5 angar300
#1 No. Se es facha por méritos propios. Discrepar es pensar u opinar de forma diferente y exponerlo de forma razonada. LLevar la contraria a TODO lo que diga alguien y acompañarlo de todo tipo de improperios tiene otro nombre.
8 K 101
skaworld #7 skaworld *
#1 Home, no sea usted asi

Puedes ser facha y ver la Vuelta porque apoyas el sionismo por joder al Perro y te mola el ciclismo
Puedes ser facha y ver la Vuelta porque apoyas el sionismo independientemente del Perro y te mola el ciclismo
Puedes ser facha y ver la Vuelta porque no apoyas el sionismo pero te mola el ciclismo
Puedes ser facha y no ver la Vuelta porque pese a apoyar el sionismo independientemente del Perro no te mola el ciclismo
Puedes ser facha y no ver la Vuelta porque no apoyas el sionismo y no te mola el ciclismo

Hay muchas opciones que puedes escoger siendo un poco facha, no te limites, que pa gustos hay colores
9 K 126
#16 Toponotomalasuerte
#1 defender un genocidio no es una opinión política y no es opinable. Y no es de facha es de escoria humana.
Me preguntó si por lo de gazzprom hubo el mismo revuelo entre la escoria sin moral que llora tanto ahora.
0 K 10

menéame