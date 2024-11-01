edición general
4 meneos
8 clics
Igualdad detecta un nuevo fallo en el sistema de pulseras antimaltrato y activa el protocolo para reforzar la protección de las víctimas

Igualdad detecta un nuevo fallo en el sistema de pulseras antimaltrato y activa el protocolo para reforzar la protección de las víctimas

El Ministerio de Igualdad ha detectado a lo largo de este martes un nuevo fallo en el sistema Cometa, encargado de gestionar las pulseras de control telemático a agresores machistas. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo en un comunicado, actualmente siguen en proceso de normalización del sistema, que lleva horas funcionando con más lentitud de la habitual, aunque el Gobierno asegura que se han mantenido "operativos en todo momento" los servicios de emergencias, como el botón del pánico, los de recepción y emisión de llamada

| etiquetas: igualdad , maltrato , violencia de género
3 1 0 K 33 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 33 actualidad
The_real_deal #2 The_real_deal
Colaboración público privada, siempre un exitazo
2 K 33
Vodker #3 Vodker
Info de septiembre de 2025:
"Actualmente, el servicio COMETA está adjudicado a medias a Vodafone y Securitas, con un contrato de 42,6 milones de euros para la gestión de 11.431 dispositivos." (www.elplural.com/sociedad/datos-aclaraciones-sistema-cometa-ordenes-al)
Desconozco si sigue en manos de esta gente, pero vaya tela.
0 K 11
Fedorito #1 Fedorito
Chapuza tras chapuza.
0 K 10
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Pero no verás manifestaciones ni editoriales todos los días sobre esto.
0 K 12
#5 Xidaug
aquí TVE no hará mañana ningún especial sacando a falsos médicos a rajar contra el gobierno... que VERGÜENZA SEÑORA!
0 K 6

menéame