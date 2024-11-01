edición general
El IGN admite que la serie sísmica en Tenerife es peculiar por persistente

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) admite que la serie sísmica cerca de la costa de Fasnia y Arico (Tenerife), que desde el pasado jueves lleva acumulados 55 terremotos, es peculiar por su persistencia, si bien insiste en que no es indicativa de una intrusión magmática. Además de esta serie, en la tarde de este sábado se registró un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria que fue sentido por la población, con una intensidad II, en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos.

#1 Pkpkpk
Tranquilos, hay tiempo para comer papas con mojo :-D
#2 mariopg
qué fue de aquellos barcos norteamericanos que estuvieron dando vueltas por ahí sin que nadie supiera por qué?
#3 oceanon3d
Mañana compro 600 rollos de papel higiénico y 100 garrafas de Agua en el Mercadona de La Laguna.

Y otros 100 de palomitas.

Hay tiempo pa comer que es lo importante.
#4 perrico
Supongo que si las tensiones en la corteza terrestre se van "destensando poco a poco" es bueno con pequeños seísmos es menos probable que haya uno muy gordo.
#5 audrey2012
Tranquilos, que el volcán ya está check en la lista. Hasta que no haya invasión OVNI no hay segunda vuelta.
