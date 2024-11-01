El IGN admite que la serie sísmica en Tenerife es peculiar por persistente

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) admite que la serie sísmica cerca de la costa de Fasnia y Arico (Tenerife), que desde el pasado jueves lleva acumulados 55 terremotos, es peculiar por su persistencia, si bien insiste en que no es indicativa de una intrusión magmática. Además de esta serie, en la tarde de este sábado se registró un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria que fue sentido por la población, con una intensidad II, en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos.