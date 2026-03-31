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Iglesias protestantes piden paz en cuba mediante diálogo y apoyo

Iglesias protestantes piden paz en cuba mediante diálogo y apoyo

Líderes protestantes internacionales visitan la habana, piden paz con diálogo y anuncian un foro ecuménico en plena crisis y tensiones con ee.uu.

| etiquetas: cuba , eeuu
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1 comentarios
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#1 Beltza01
Como hienas repartiéndose un cadáver.
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menéame