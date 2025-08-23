edición general
Iglesia Católica de Perú transmite misas en Roblox para acercarse a nuevas generaciones

En Perú ahora puedes asistir a misa sin salir de tu mundo virtual. La Iglesia Católica de Chiclayo ha decidido llevar su fe al siguiente nivel, al transmitir misas en vivo en Roblox, la popular plataforma de videojuegos. Según explican esta iniciativa busca acercar la fe a las nuevas generaciones. En lugar de bancas de madera, los asistentes se sientan en bloques digitales y el sacerdote es real, aunque su avatar sea tan cuadrado como cualquier otro personaje. Otras iglesias ya se están inspirando para llevar sus celebraciones a Roblox

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
¿Os imagináis que unos comunistas hicieran lo mismo?

Pero ah, como son los enviados de Diosito, no hay problema en que engañen a niños.
4 K 58
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#1 que unos comunistas diesen una misa en roblox? :troll:
0 K 11
Magog #5 Magog
Roblo está lleno de pedofilos: la iglesia católica 5 min después de leer la noticia...
2 K 40
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Roblox eh ? Vaya, que apropiado... :roll:

Las autoridades alertan de la presencia de pederastas en el portal de videojuegos Roblox
www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/autoridades-alertan-presencia

Roblox, el videojuego infantil donde se enconden pederastas
www.lavanguardia.com/videos/claves-del-dia/20251003/11125995/roblox-vi

Roblox, ¿patio de juegos de depredadores sexuales?
elpais.com/opinion/2025-08-23/roblox-patio-de-juegos-de-depredadores-s
2 K 39
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Bah, los comunistas españoles ya lo hicieron hace 18 años.
www.youtube.com/watch?v=vlRKMC_oRBc
2 K 37
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#4 La edad promedio de los usuarios de Second Life es de aproximadamente 33 años
1 K 22
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#6 ¿También hace 18 años?
1 K 30
Asimismov #9 Asimismov
#4 ¿En 2007? Eso ya está muy pasao.
0 K 12
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues voy a ir a sacrificar mi carnero.
0 K 13
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Para acercarse a las NNGG.
0 K 11
#8 bibubibu
Los pederastas intentando captar adeptos, luego te dicen que los juegos son peligrosos y esas cosas.
0 K 7

