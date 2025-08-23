Iglesia Católica de Perú transmite misas en Roblox para acercarse a nuevas generaciones  

En Perú ahora puedes asistir a misa sin salir de tu mundo virtual. La Iglesia Católica de Chiclayo ha decidido llevar su fe al siguiente nivel, al transmitir misas en vivo en Roblox, la popular plataforma de videojuegos. Según explican esta iniciativa busca acercar la fe a las nuevas generaciones. En lugar de bancas de madera, los asistentes se sientan en bloques digitales y el sacerdote es real, aunque su avatar sea tan cuadrado como cualquier otro personaje. Otras iglesias ya se están inspirando para llevar sus celebraciones a Roblox