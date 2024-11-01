IER y Ars Hispana recuperan la ópera española 'Padilla o El asedio de Medina' tras 180 años de olvido

El IER y la editorial Ars Hispana presentan la primera edición crítica de 'Padilla o El asedio de Medina', ópera nacional de Joaquín Espín y Guillén (1812-1881) con libreto de Gregorio Romero Larrañaga, cuyas partituras se dieron por perdidas durante décadas hasta su redescubrimiento en 2017. Obra que el propio Gioachino Rossini, elogió en una carta de diciembre de 1845. Representa un momento crucial en los intentos de establecer una ópera en lengua española que pudiera competir con el dominio del repertorio italiano.