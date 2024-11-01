Identifican una estructura molecular clave para diseñar plantas que generen su propio fertilizante a partir de nitrógeno atmosférico  

Las plantas asimilan el nitrógeno gracias a nitrogenasas presentes solo en algunos microorganismos. Un estudio del IBS y el CSIC ha identificado una estructura clave en la biosíntesis del cofactor metálico de estas enzimas, esencial para transformar el nitrógeno atmosférico en formas útiles. Mediante crio-EM se observó que la proteína NifEN actúa como andamio dinámico en este proceso. El hallazgo abre la puerta a cultivos capaces de fijar su propio nitrógeno y reducir el uso de fertilizantes sintéticos.