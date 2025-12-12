edición general
Identifican los cuerpos de Ramón Bengaray, presidente del Frente Popular y directivo de Osasuna, y de Dionisio Gutiérrez, asesinados tras el golpe militar de 1936

Los restos del militante de Izquierda Republicana, que además era músico, periodista y deportista, fueron exhumados este verano en Muniáin de Guesálaz junto al otro vecino de Pamplona

#1 tromperri
Ni un solo español en una fosa.
Es una vergüenza que aún quede gente bajo tierra sin identificar y dignificar.
Y es sangrante que las derechas fijan que no importa, cuando los suyos lo primero que hicieron es sacar a sus víctimas y honrarlas.
