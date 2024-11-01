edición general
Identificados los guardias civiles de la polémica grabación con un inmigrante

Se les tomará declaración después de presentarse denuncia por su intervención en Benzú. El inmigrante, que también ha declarado, fue al hospital.

