Las ideas de geoingeniería polar, muy publicitadas, no ayudarán y podrían ser perjudiciales, advierten los expertos [Eng]

Cinco ideas de geoingeniería polar muy publicitadas tienen muy pocas probabilidades de ayudar a las regiones polares y podrían perjudicar los ecosistemas, las comunidades, las relaciones internacionales y nuestras posibilidades de alcanzar el cero neto en 2050. Así lo indica una nueva evaluación, publicada en Frontiers in Science , que analizó cinco de las propuestas de geoingeniería más desarrolladas que actualmente se están considerando para su uso en la Antártida y el Ártico.

Gry
Ya hay un montón de ex-negacionistas que se han pasado al discurso de "vale, nos estamos cargando el Planeta, pero lo podremos solucionar en el futuro con la captura de CO2" y otros argumentos por el estilo. :-P
Klamp
#2 hay muchos caleros por el mundo y peor aún muchos más caleros boys
Pitchford
De todas las ideas de geoingeniería para reducir el calentamiento global, la que me parece más viable es la de los paneles solares en órbita, que de paso que reducen la irradiación solar, generan energía eléctrica.
Pero de momento lo que hay que hacer es bajar emisiones, que cualquier solución de geoingeniería es una entelequia a muy largo plazo.

climatica.coop/enjambre-paneles-solares-espacio/
Klamp
Pero fua imagina las inversiones en empresas privadas que traería y lo contentos que estarían los stakeholders
