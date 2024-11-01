ICE, las temibles siglas del nuevo brazo policial de Trump

A partir de este mes de enero el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se multiplicará casi por cuatro, augurando una persecución de personas migrantes mucho más intensa de la que se ha vivido hasta ahora. La nueva cotidianidad de los Estados Unidos de Donald Trump está marcada por escenas donde, a plena luz del día, hombres encapuchados detienen en medio de la calle a personas y las cargan dentro de furgones negros. Los pasamontañas, gafas de sol y derivados para mantener el anonimato se han convertido en parte del.....