edición general
10 meneos
19 clics
ICE, las temibles siglas del nuevo brazo policial de Trump

ICE, las temibles siglas del nuevo brazo policial de Trump

A partir de este mes de enero el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se multiplicará casi por cuatro, augurando una persecución de personas migrantes mucho más intensa de la que se ha vivido hasta ahora. La nueva cotidianidad de los Estados Unidos de Donald Trump está marcada por escenas donde, a plena luz del día, hombres encapuchados detienen en medio de la calle a personas y las cargan dentro de furgones negros. Los pasamontañas, gafas de sol y derivados para mantener el anonimato se han convertido en parte del.....

| etiquetas: ice , temibles , siglas , brazo , policial , presidente , trump
7 3 0 K 132 CamisaParda
6 comentarios
7 3 0 K 132 CamisaParda
#5 Nasser
En otro tiempo se llamaron las Schutzstaffel más conocidas por la SS.
3 K 38
#6 sliana
Pasarán a la historia, a la altura de las peores siglas para la libertad de la humanidad
1 K 21
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Vale gracias si ya estoy a algunos, ese no
0 K 20
themarquesito #1 themarquesito *
#0 Si quieres, esto puede ir en el sub Camisa Parda, que está pensado para noticias sobre ICE y otras fuerzas represivas
meneame.net/m/CamisaParda
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Si alguien me lo mueve por mi parte ningún problema, yo no lo se hacer,gracias.
0 K 20
themarquesito #3 themarquesito
#2 Hecho queda. Para mandar cosas a los subs, tienes que estar suscrito a los mismos.
0 K 20

menéame