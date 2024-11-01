·
14966
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8264
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
5029
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
5100
clics
La guerra es un latrocinio
4019
clics
Quino: La Estatua de la Libertad de Troya (Viñeta)
más votadas
499
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
708
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
707
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
553
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
568
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
El ICE estaría utilizando tecnología de reconocimiento facial y una app en el móvil para localizar inmigrantes ilegales (eng)
ICE estaría utilizando tecnología de reconocimiento facial con una app móvil para acelerar arrestos de inmigrantes ilegales, lo cual genera preocupaciones de privacidad.
etiquetas
ice
app
reconocimiento facial
eeuu
inmigración
9
2
0
127
actualidad
4 comentarios
#3
themarquesito
Cortesía de Palantir, obviamente
2
K
60
#1
HeilHynkel
Si ya lo tienen ....
2
K
34
#4
pelta
cinta aislante
0
K
16
#2
Chuache_cientifico
De los creadores del "yo no he hecho nada malo y no me importa que me espíen el móvil" llega "oh vaya, los fascistas son imparables ahora".
Putos smartphones, y putos irresponsables que nos arrastraron a tener todos uno metido en el bolsillo.
0
K
7
Putos smartphones, y putos irresponsables que nos arrastraron a tener todos uno metido en el bolsillo.