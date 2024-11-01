edición general
El ICE estaría utilizando tecnología de reconocimiento facial y una app en el móvil para localizar inmigrantes ilegales (eng)

ICE estaría utilizando tecnología de reconocimiento facial con una app móvil para acelerar arrestos de inmigrantes ilegales, lo cual genera preocupaciones de privacidad.

themarquesito #3 themarquesito
Cortesía de Palantir, obviamente
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si ya lo tienen ....  media
#4 pelta
cinta aislante
#2 Chuache_cientifico
De los creadores del "yo no he hecho nada malo y no me importa que me espíen el móvil" llega "oh vaya, los fascistas son imparables ahora".

Putos smartphones, y putos irresponsables que nos arrastraron a tener todos uno metido en el bolsillo.
