ICE detiene por varias horas a ciudadano estadounidense en Portland, dice abogado

Un ciudadano estadounidense de Portland, Oregon, fue detenido por agentes vestidos de civil y retenido por varias horas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de esa ciudad antes de ser liberado, informó su abogado. Fuller dijo que era la primera detención en Oregon de un ciudadano estadounidense bajo el pretexto de estar ilegalmente en el país de la que tenía conocimiento. Tales detenciones han ocurrido en otras partes del país, entre ellas, Alabama y Florida