edición general
“Hasta los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte”: advierten sobre impacto de reciente decisión del Supremo federal Estadounidense

Ante el fallo del máximo foro judicial federal, que revirtió una orden que paralizaba operativos “indiscriminados” por ICE en Los Ángeles, expertos analizan las posibles repercusiones en los boricuas e intervenciones en la isla. refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.

themarquesito
Como tengas un tono de piel un tanto pigmentado de más, mejor será que lleves de manera habitual el pasaporte estadounidense encima todo el tiempo.
Así están las cosas en EE.UU
Feindesland
Se les va la olla....

:palm:
HeilHynkel
Me pregunto yo ¿ deportarían a este pavo ? :-D


Born April 1975 (age 50)
Sonora, Mexico
PerritaPiloto
No les llames racistas, que les ofendes. Son clasistas. Si no sales de tu mansión seguramente no te hagan nada, pero como camines por la calle...
Robe7064
"Indiscriminado" significa "discriminado". ¡Qué país!

