“Hasta los puertorriqueños van a tener que andar con su pasaporte”: advierten sobre impacto de reciente decisión del Supremo federal Estadounidense

Ante el fallo del máximo foro judicial federal, que revirtió una orden que paralizaba operativos “indiscriminados” por ICE en Los Ángeles, expertos analizan las posibles repercusiones en los boricuas e intervenciones en la isla. refuerza que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continúen deteniendo inmigrantes basados en un perfil racial, el idioma que hablan o el lugar dónde trabajan, lo que también podría aumentar las intervenciones contra puertorriqueños por cumplir con esos parámetros.