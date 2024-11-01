edición general
ICE detiene a un periodista británico tras criticar a Israel durante su gira por EE.UU [ENG]

El periodista británico Sami Hamdi fue detenido, según informaciones, el domingo por la mañana por parte de autoridades de inmigración en el aeropuerto internacional de San Francisco, y el Consejo sobre relaciones Americano-Islámicas (CAIR) dice que la acción es una aparente represalia por las críticas del comentarista hacia Israel mientras estaba de gira por EE.UU. Un comunicado de CAIR afirma que es "una descarada afrenta contra la libertad de expresión" el detener a Hamdi por criticar la campaña de Israel en Gaza.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Como están los camisas pardas. Para que digan luego que los fascistas no pegan palo al agua.
themarquesito #1 themarquesito
El mérito de su detención se lo está adjudicando la incalificable Laura Loomer, @Verdaderofalso
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
La famosa "libertad" de los que se autoproclaman como "los únicos defensores y garantes de la libertad", o el ejemplo práctico del "dime de qué presumes y te diré de qué careces".
