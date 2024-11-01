ICE detiene a un periodista británico tras criticar a Israel durante su gira por EE.UU [ENG]

El periodista británico Sami Hamdi fue detenido, según informaciones, el domingo por la mañana por parte de autoridades de inmigración en el aeropuerto internacional de San Francisco, y el Consejo sobre relaciones Americano-Islámicas (CAIR) dice que la acción es una aparente represalia por las críticas del comentarista hacia Israel mientras estaba de gira por EE.UU. Un comunicado de CAIR afirma que es "una descarada afrenta contra la libertad de expresión" el detener a Hamdi por criticar la campaña de Israel en Gaza.