ICE aún no adquiere tecnología de traducción prometida para nuevos agentes

La agencia eliminó el curso de español de cinco semanas para los nuevos agentes para acelerar el proceso de contratación, pero no ha adquirido ningún material nuevo para facilitar la traducción en el terreno. En uno de los casos más recientes que ha captado la atención pública, un hombre mexicano y un alguacil adjunto resultaron heridos de bala luego de que un agente federal abriera fuego al intentar arrestar al hombre en el centro de Los Ángeles a principios de esta semana, según informaron los fiscales. Se espera que ambos se recuperen.

tromperri
Una guardia pretoriana no necesita entender, solo obedecer.
Es de primero de dictadura.
K 47
Supercinexin
¿Para qué coño quieren traductor? ¿Para que les traduzcaos aullidos de dolor del detenido mientras le dan con el táser?
K 26
Dene
Han conseguido que vocalicen más allá de "UNGA UNGA!!"??
K 19
elgranpilaf
Los orcos obedeciendo a su amo Saruman
K 17
nopolar
Les basta con no ser daltónicos para cumplir las órdenes que les dan.
K 8

