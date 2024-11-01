ICE aún no adquiere tecnología de traducción prometida para nuevos agentes

La agencia eliminó el curso de español de cinco semanas para los nuevos agentes para acelerar el proceso de contratación, pero no ha adquirido ningún material nuevo para facilitar la traducción en el terreno. En uno de los casos más recientes que ha captado la atención pública, un hombre mexicano y un alguacil adjunto resultaron heridos de bala luego de que un agente federal abriera fuego al intentar arrestar al hombre en el centro de Los Ángeles a principios de esta semana, según informaron los fiscales. Se espera que ambos se recuperen.