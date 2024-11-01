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Iberdrola potencia el almacenamiento con una gigabatería entre sus embalses de Valdecañas y Alcántara

La instalación ya ha realizado sus primeros bombeos con éxito y la 'gigabatería' generada con la conexión de dos de los mayores embalses de Europa. Iberdrola ha incrementado la capacidad de almacenamiento energético del río Tajo con mejoras tecnológicas en su central de bombeo de Valdecañas (Cáceres), cuya puesta en servicio permite elevar la capacidad total del sistema con 355 megavatios (MW) de potencia y 210 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento adicionales, reforzando la integración de energías renovables y la estabilidad del suministro e

| etiquetas: embalses , valdecañas , alcántara , bombeo , almacenamiento , iberdrola
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3 comentarios
5 1 2 K 12 Energias
Duke00 #2 Duke00
Justo hoy también se han sumado otros 50 MW en baterías en la web de REE.
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#1 bizcobollo
Éste es el camino, pero hay que estar muy detrás de estas empresas que en cuanto pueden tiran al monte.
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perrico #3 perrico
El titular es engañoso.
Estamos en un momento en que se están empezando a desplegar baterías en España, y llamar batería a una hidroeléctrica reversible es innecesario y engañoso.
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menéame