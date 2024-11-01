Iberdrola y Norges Bank aceleran su alianza en renovables y alcanzan los 1.500 MW de potencia instalada

La alianza estratégica en renovables entre Iberdrola y Norges Bank Investment Management han alcanzado los 1.500 megavatios (MW) de potencia instalada 'verde', tras la incorporación de 646 MW de solar fotovoltaica a la empresa conjunta, informó la compañía. Esta nueva aportación incluye las fotovoltaicas de Caparacena 330 MW y Ciudad Rodrigo 316 MW. Las empresas siguen reforzando su sociedad de coinversión de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal y una cartera renovable de 2.500 MW.
