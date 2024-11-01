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Iberdrola y GE Vernova se enfrentan en los tribunales por Vineyard Wind, el mayor parque eólico marino de EEUU

La promotora retiene pagos a GE por sus palas defectuosas y le reclama más de 500 millones de dólares. GE instaló 68 palas defectuosas y una de ellas cayó al mar, causando un retraso de casi dos años. La retirada de GE amenaza la viabilidad del parque y el suministro de 806 MW de energía a Massachusetts. Iberdrola y el fondo de CIP, a través de Vineyard Wind, han llevado a los tribunales a GE Vernova en un nuevo choque que amenaza con reabrir la crisis del mayor proyecto eólico marino de Estados Unidos. La promotora del parque Vineyard Wind 1

| etiquetas: iberdrola , ge vernova , tribunales , vineyard wind , eeuu
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