Iberdrola eleva su electricidad distribuida en el mundo un 6% a septiembre, impulsada por Reino Unido y España

La capacidad instalada de Iberdrola en todo el mundo es de 57.453 MW. La electricidad distribuida en el mundo en 2025 alcanza los 188.753 GWh, lo que representa un incremento del 6%, impulsada por el negocio en Reino Unido +43%. Por tecnologías destaca la eólica con un incremento del 33%, a través de los proyectos en el Reino Unido, Alemania, Francia y USA; y de la solar 41% por las plantas de España, RU, USA, Portugal e Italia. El incremento baterías que se sitúa en 503 MW, con un crecimiento del 154%, con desarrollos en Australia, España y RU