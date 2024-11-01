La IA ya puede manipular encuestas sin ser detectada

Un experimento revela que bots de IA pueden imitar a humanos, superar controles y alterar encuestas. En sondeos de EE UU bastaron 10–52 respuestas falsas para invertir resultados. El bot pasó el 99,8 % de controles en 43.000 pruebas, adaptó su lenguaje y pudo sesgar apoyo político hasta extremos. La amenaza afecta a estudios científicos basados en encuestas. Los métodos de detección fallan y se reclama verificación humana y nuevas formas de medir la opinión pública.