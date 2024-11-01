edición general
10 meneos
15 clics
La IA ya puede manipular encuestas sin ser detectada

La IA ya puede manipular encuestas sin ser detectada

Un experimento revela que bots de IA pueden imitar a humanos, superar controles y alterar encuestas. En sondeos de EE UU bastaron 10–52 respuestas falsas para invertir resultados. El bot pasó el 99,8 % de controles en 43.000 pruebas, adaptó su lenguaje y pudo sesgar apoyo político hasta extremos. La amenaza afecta a estudios científicos basados en encuestas. Los métodos de detección fallan y se reclama verificación humana y nuevas formas de medir la opinión pública.

| etiquetas: ia , manipular , encuesta , detección
8 2 0 K 128 actualidad
8 comentarios
8 2 0 K 128 actualidad
Mala #2 Mala
Para manipular las encuestas, mucho me temo que no hace falta la IA
4 K 59
#4 DenisseJoel
#2 Pero así sale más barato. No se puede impedir el progreso.
0 K 11
denocinha #1 denocinha
Peligra el empleo de Tezanos
1 K 24
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
No sabía que Tezanos fuera una inteligencia artificial
0 K 11
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Ostris! Vaya con las IA´s!
Y si le preguntas quien es M. Rajoy ...lo sabrá?
0 K 8
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Si lo sabe, un escrito a mano que no consta en los documentos originales.
0 K 11
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#7 Impresionante.
Que increíbles tiempos nos ha tocado vivir.
0 K 8
#5 endy
A los cocineros del CSIC les interesa.
0 K 7

menéame