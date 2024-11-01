La IA ya multa en España: lo que parecía ciencia ficción empieza a ser real

Barcelona y Madrid ya usan cámaras con IA que detectan y sancionan automáticamente, desde invasiones del carril bus hasta cinturones sin abrochar. Esto cambia el contrato entre ciudadano y Estado.
Ahora cualquier proceso automatizado se le conoce como IA... en fin..
sensacionalista es poco
Cansinos que son...
Y de eso va la noticia, que si te ponen un control tan exaustivo la gente conducira con miedo y eso tampoco es bueno
Si estoy de acuerdo en eso, pero me imagino que (y esto es una suposición mía) las cámaras estarán en sitios concretos y debidamente señalizadas, como los radares.
Yo no tengo miedo a los radares, por ejemplo, y eso que una vez me multaron por ir a 8 km/h mas de lo permitido, por despiste, como tú dices.
Soy muy aburrido conduciendo, qué le voy a hacer.
Luego esa caja negra se hace que por ley procese los datos y envie la informacion relevante para multas a la DGT, y ya estaria... con el GPS, la camara del coche, y la velocidad a la que vas te pueden hinchar a multas.
No me gustaría.
Eso sería chungo, la verdad, porque registrarían hasta a donde vas o donde estás, incluso con quién.
Pero de momento solo hablamos de la IA fuera de los coches.
En materia de proteccion de datos personales existe el derecho a "no ser objeto de decisiones automatizadas" sin que exista un procedimiento de revision "humano" ("el responsable debe garantizar tu derecho a obtener la intervención humana, expresar tu punto de vista e impugnar la decisión.", dice la AEPD). O sea, el recurso ordinario.
No lo digo por ti, lo digo por todo el mundo, y si te estan vigilando todo el rato te va a caer multa a cascoporro
