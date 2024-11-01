edición general
La IA ya multa en España: lo que parecía ciencia ficción empieza a ser real

Barcelona y Madrid ya usan cámaras con IA que detectan y sancionan automáticamente, desde invasiones del carril bus hasta cinturones sin abrochar. Esto cambia el contrato entre ciudadano y Estado.

#3 xataka descubre los algoritmos en 2025.

Ahora cualquier proceso automatizado se le conoce como IA... en fin..

sensacionalista es poco
xataka descubre los algoritmos en 2025.

Ahora cualquier proceso automatizado se le conoce como IA... en fin..

sensacionalista es poco
#3 es más lo del cinturón ya se hacía desde hace años
#3 Sí, yo estoy un poco harto ya de que todo es IA.
Cansinos que son...
#4 y los que van por el carril de la mitad cuando hay 3 todo el rato con el derecho libre... los peores.....
#7 A mi me pone muy muy de los nervios que se peguen mucho al culo. Y lo de los intermitentes también me toca la moral bastante.
#4 No dudo que lo intentes, a lo que voy es que si te ponen un control todo el rato vas a arruintarte con las multas, porque comentemos un monton de faltas en cada trayecto aunque no nos demos cuentas, por ejemplo lo de respetar la distancia... eso fallamos todo casi todo el rato, especialmente en trayectos interurbanos.

Y de eso va la noticia, que si te ponen un control tan exaustivo la gente conducira con miedo y eso tampoco es bueno
#12
Si estoy de acuerdo en eso, pero me imagino que (y esto es una suposición mía) las cámaras estarán en sitios concretos y debidamente señalizadas, como los radares.
Yo no tengo miedo a los radares, por ejemplo, y eso que una vez me multaron por ir a 8 km/h mas de lo permitido, por despiste, como tú dices.
Soy muy aburrido conduciendo, qué le voy a hacer.
#14 y si mañana te obligan a poner una caja negra en el coche donde se grabe todo?, que ya te digo que lo haran en unos pocos años.
Luego esa caja negra se hace que por ley procese los datos y envie la informacion relevante para multas a la DGT, y ya estaria... con el GPS, la camara del coche, y la velocidad a la que vas te pueden hinchar a multas.
#16
No me gustaría.
Eso sería chungo, la verdad, porque registrarían hasta a donde vas o donde estás, incluso con quién.
Pero de momento solo hablamos de la IA fuera de los coches.
Solo las maquinas seran capaces de respetar las normas de trafico al 100%, pero sin duda estas maquinas multara el 100% de las infracciones humanas que vean.
Que se use IA es irrelevante. Es una herramienta para automatizar un procedimiento administrativo sancionador conocido, publicado y regulado por una norma legal (no es un "algoritmo desconocido"). La norma describe el comportamiento sancionado (usar movil, etc) y la IA no es mas que una herramienta.
En materia de proteccion de datos personales existe el derecho a "no ser objeto de decisiones automatizadas" sin que exista un procedimiento de revision "humano" ("el responsable debe garantizar tu derecho a obtener la intervención humana, expresar tu punto de vista e impugnar la decisión.", dice la AEPD). O sea, el recurso ordinario.
supongo que los policias no contratados para este fin se reflejará en una rebaja de los impuestos correspondientes
No veo el problema. De hecho creo que nos parece bien a todos los que cumplimos las normas de tráfico.
#1 falso, no cumples todas las normas de trafico, es imposible, en algun momento vas mas rapido de lo que se puede, o pisas una linea blanca, o se te olvida darle al intermitente, o no respetas la distancia con el coche de alante, o frenas demasiado fuerte, o no respetas completamente una señal, etc etc.
No lo digo por ti, lo digo por todo el mundo, y si te estan vigilando todo el rato te va a caer multa a cascoporro
#2 Pues mira, yo entrenaría a la IA para detectar incluso a los que no usan intermitentes. Reconozco haber hecho alguna pirula aprovechando que nadie me veía, pero si me multan, bien multado estoy. Te puedo decir que intento seguir las normas al maximo, eso sí.
#1 ya sabemos que estas multas luego no se aplicarán a ciertos ciudadanos tipo Esperanza Aguirre.
Estas son las camaras que ponen

m.youtube.com/watch?v=wv2QTCi3ZJk

Hickvision anpr xml format
Intelligent security api metadata.
menéame