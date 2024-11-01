·
3
meneos
19
clics
La IA ya ha destruido el mundo de los programadores tal y como lo conocíamos. Ahora es el turno de los traductores
Hace tiempo que las máquinas ayudan a traducir, pero la verdadera revolución ha llegado con la IA
ia
destruido
mundo
programadores
turno
traductores
tecnología
tecnología
#1
borteixo
artículo escrito por un bot
#2
Chiapela
los traductores del congreso tienen plaza fija.
#3
eltxoa
Si no lo había hecho ya es por ser los traductores de letras
