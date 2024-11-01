edición general
La IA ya está sustituyendo empleos: los jóvenes y los traductores son los primeros en la lista

La IA ya está sustituyendo empleos: los jóvenes y los traductores son los primeros en la lista

Un estudio de Stanford revela que los trabajadores de 20 a 25 años y profesiones como intérpretes, traductores, periodistas y desarrolladores de software son los más expuestos a la inteligencia artificial. En cambio, oficios físicos y especializados, como operadores de dragas o plantas de agua, parecen tener el futuro asegurado. En la lista de otro informe paralelo publicado por Microsoft aparecen intérpretes, traductores, historiadores, periodistas, asesores financieros y representantes de ventas, además de programadores y redactores.

etiquetas: ia , empleo , profesiones , afectadas
4 comentarios
#1 pcmaster
Esperaos a que haya que modificar manualmente un programa realizado por una IA.
frg #2 frg
#1 Tendrás otra IA, la IA "manual" que lo realizará. :-D
Dasmandr #3 Dasmandr
#1 la gran G tiene una función maravillosa, entre muchas otras con Gemini, que traduce automágicamente la documentación.
La opción de todos con los que he hablado, el 90%, es "por favor, deja de ayudarme".
El otro 10% preguntamos dónde leches está esa opción :wall:
#4 soberao
#1 O que te tengan que operar de urgencia tras un viaje del extranjero con pruebas médicas hechas fuera y traducidas por AI...
0 K 14

