La IA trae más tensión: los empleados quieren trabajar menos porque la IA ayuda. Los CEO exigen a la gente ser máquinas sin descanso

El equilibrio entre la vida laboral y la personal vs las jornadas 996 que están exigiendo mucha empresas de IA tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una distancia importante entre lo que los empleados han empezado a apreciar con el paso del tiempo y lo que los directivos están exigiendo en las empresas a sus trabajadores bajo la amenaza de que una inteligencia artificial pueda quitarles el empleo.