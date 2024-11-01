La IA trae más tensión: los empleados quieren trabajar menos porque la IA ayuda. Los CEO exigen a la gente ser máquinas sin descanso

El equilibrio entre la vida laboral y la personal vs las jornadas 996 que están exigiendo mucha empresas de IA tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una distancia importante entre lo que los empleados han empezado a apreciar con el paso del tiempo y lo que los directivos están exigiendo en las empresas a sus trabajadores bajo la amenaza de que una inteligencia artificial pueda quitarles el empleo.
La patronal, por las tardes: No se puede reducir la jornada laboral porque la productividad es muy baja.
En fin, yo soy autónomo y mi jornada la decido yo, pero señores trabajadores, afiliense a un sindicato y muevanse para organizar una huelga general exigiendo la reducción de la jornada, que os toman por el pito del sereno. Como mínimo, luchad por un convenio sectorial que recoja una jornada de 35 horas.
desvestir con bikini a chicas que suben sus fotos a Twitter y videos chorra que es en lo que me temo se gasta la mayor parte de energía.
Como nota curiosa estoy recibiendo mas ofertas en los últimos meses que en el año y medio previo