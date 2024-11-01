edición general
La IA trae más tensión: los empleados quieren trabajar menos porque la IA ayuda. Los CEO exigen a la gente ser máquinas sin descanso

El equilibrio entre la vida laboral y la personal vs las jornadas 996 que están exigiendo mucha empresas de IA tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una distancia importante entre lo que los empleados han empezado a apreciar con el paso del tiempo y lo que los directivos están exigiendo en las empresas a sus trabajadores bajo la amenaza de que una inteligencia artificial pueda quitarles el empleo.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
La patronal, por las mañanas: La IA nos permitirá aumentar la productividad como nunca se ha visto.
La patronal, por las tardes: No se puede reducir la jornada laboral porque la productividad es muy baja.

En fin, yo soy autónomo y mi jornada la decido yo, pero señores trabajadores, afiliense a un sindicato y muevanse para organizar una huelga general exigiendo la reducción de la jornada, que os toman por el pito del sereno. Como mínimo, luchad por un convenio sectorial que recoja una jornada de 35 horas.
pingON #1 pingON
cuando la avaricia sea diagnisticada enfermedad mental, y encierren en psiquiatricos a estos psicópatas .... el mundo será un poco mejor
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Cada vez más solo veo un modelo económico compatible con la IA, la automatización y el cambio climático y no es el capitalismo sino el comunismo. Único sistema capaz de gestionar la producción y abastecer a las personas con el foco en las personas e incluso respetando al medio ambiente.
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 y como haces eso si ejecutar la IA cada vez consume más? Microsoft ha aumentado un 30% sus emisiones desde 2020, están volviendo a la vida centrales de carbón, se están comprando centrales nucleaes en miniatura, la producción de RAM no da abasto. Están destruyendo el planeta en esta carrera armamentística.
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#5 Si la producción la controla el estado no va a ser una prioridad desvestir con bikini a chicas que suben sus fotos a Twitter y videos chorra que es en lo que me temo se gasta la mayor parte de energía.
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 Eso es, eso pienso yo tambien. Europa tendria que ponerse la pilas en crear sus propios datacenters con energía renovable y baterias
#6 perej
#3 valiente!
Torrezzno #4 Torrezzno
Lo cual es una paradoja. ¿Si la IA es tan buena y puedes tener corriendo tropecientos agentes en paralelo para que estresar a la gente?

Como nota curiosa estoy recibiendo mas ofertas en los últimos meses que en el año y medio previo
