La IA supera a los médicos en un ensayo de Harvard sobre diagnósticos de triaje de emergencias. [ENG]

Un estudio pionero de Harvard ha descubierto que los sistemas de IA superaron a los médicos humanos en el triaje de urgencias médicas de alta presión, diagnosticando con mayor precisión en los momentos potencialmente críticos de vida o muerte en los que las personas son trasladadas de urgencia al hospital.
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Y mucho menos sin tener toda la información encima de la mesa.
“One experiment focused on 76 patients who arrived at the emergency room of a Boston hospital”
¿Pero los médicos velaban por la vida de los pacientes o de si tenían seguro médico o no? ¿Y la IA? Espero que la IA también deje fuera de la puerta del hospital a los moribundos que pretendían estafar los beneficios privados del hospital al intentar colarse sin seguro médico.
Eso sin contar en que condiciones trabajaran los médicos de Urgencias del hospital de Boston… como sea a base de propinas …
Que el año pasado no eran capaces ni de mantener un código completo en una conversación de 1 hora … Yo no alucino como alucinan algunos. Eso sí, la chapuza la hacen en cuestión de segundos cosa que en las áreas que no domino pues tardo muchisiiimo más. Tampoco tengo dudas de que estamos en la IA de Alcatel one Touch o Nokia 3310. Dentro de 3-5 años ya será otro cantar,… » ver todo el comentario
Con un diseño experimental… » ver todo el comentario
Cuando Alberto Garzón dijo que había que comer menos carne roja estaba basado en un informe elaborado por 22 expertos (creo) y 800 estudios, 700 de carne roja y 400 de carne… » ver todo el comentario