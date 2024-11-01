edición general
¿Es la IA en el reclutamiento una “carrera hacia el abismo”? [EN]

La IA está permitiendo que quienes buscan empleo se postulen a más empleos que nunca, incluso a aquellos para los que no están cualificados. Hay bots que pueden postularte a 1000 empleos en tu nombre mientras duermes, adaptando tu CV a cada uno incluyendo lo que la IA quiere oír. "Esto crea una situación realmente desesperada, donde la única forma en que los reclutadores y las empresas pueden filtrar a estos candidatos es mediante inteligencia artificial, por lo que muchas personas son rechazadas automáticamente o ignoradas".

#1 XXguiriXX
A cualquier reclutador que me pida hacer alguna mierda automatiza con IA, lo mando a tomar por culo. Y si ahora están sufriendo por el problema que describe el artículo, se lo tienen bien merecido haber sido ellos los primeros en intentar usar IA. ¿La solución? No sé pero muchas empresas ahora prefieren contratar por referencias.
#2 Spirito
Falso.

¿Quince o veinte empresas acumulando una ingente cantidad de dinero y poder van a reclutarnos para matarnos entre nosotros para ganar esos psicópatas más poder?

Esa es la pregunta

La respuesta:

Sí, ya lo están haciéndo con bastante éxito para ellos.
