¿Es la IA en el reclutamiento una “carrera hacia el abismo”? [EN]

La IA está permitiendo que quienes buscan empleo se postulen a más empleos que nunca, incluso a aquellos para los que no están cualificados. Hay bots que pueden postularte a 1000 empleos en tu nombre mientras duermes, adaptando tu CV a cada uno incluyendo lo que la IA quiere oír. "Esto crea una situación realmente desesperada, donde la única forma en que los reclutadores y las empresas pueden filtrar a estos candidatos es mediante inteligencia artificial, por lo que muchas personas son rechazadas automáticamente o ignoradas".
| etiquetas: ia , reclutamiento , sesgos , problemas
¿Quince o veinte empresas acumulando una ingente cantidad de dinero y poder van a reclutarnos para matarnos entre nosotros para ganar esos psicópatas más poder?
Esa es la pregunta
La respuesta:
Sí, ya lo están haciéndo con bastante éxito para ellos.