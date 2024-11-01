edición general
La IA no mejora las notas y aumenta la brecha entre buenos y malos estudiantes

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial, nos dicen sus defensores, de democratizar el conocimiento y personalizar el aprendizaje. Con itinerarios diseñados específicamente para cada estudiante en función de sus objetivos y necesidades, esta herramienta, bien utilizada, puede resultar revolucionaria. Pero ¿cuál es su impacto actual? ¿Está ayudando a los estudiantes a mejorar en su rendimiento académico? Pues según nuestro reciente estudio entre más de 200 universitarios, la respuesta apunta a que, de momento, no es así.

Sacronte #1 Sacronte
Es que la IA no democratiza ningun conocimiento porque no te da ningun conocimiento. Te da información, que puede ser correcta o sesgada o incorrecta, pero el conocimiento no es eso. No te da un contexto, ni te hace recordar y conectar datos, ni te da una base para expandir lo que le preguntas, etc.

La IA es muchos contextos es basura, pero en la educación es, directamente destructiva.
DrEvil #2 DrEvil
Siempre con la misma cantinela: "sino preservar el sentido del esfuerzo frente al de la inmediatez." y otros rollos de la cultura del esfuerzo y la evaluación continuada. Pretenden convertir la enseñanza universitaria en una academia del Sísifo estoico. Siempre igualando por debajo...

A un león le importa tres higas si una gacela ha hecho sus ejercicios todas las mañanas. Pilla a la más lenta, aunque se haya esforzado mucho.
Importa el resultado muchísimo más que el esfuerzo…   » ver todo el comentario
