Una IA ha puesto en marcha esta tienda y ha contratado a los empleados por su cuenta

Andon Labs está sometiendo a pruebas de estrés a agentes de IA en el mundo real. El laboratorio dejó que un agente llamado Luna contratara personal y abriera una tienda completa con un presupuesto de 100 000 dólares. Luna no reveló a los candidatos que se trataba de una IA y metió la pata con la contratación de personal desde el primer día. ¿Qué podría hacer una IA si le pidieras que abriera una tienda física con 100 000 dólares? Resulta que bastante, como crear logotipos incoherentes y olvidarse de comunicar a los empleados su horari