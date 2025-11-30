edición general
La IA generativa nos hará cáscaras vacías, por Éric Sadin

Artículo de opinión del filósofo Eric Sadin sobre los efectos de la IA en nuestra vida y perspectivas de futuro.

#1 doramono
Lo mismo opinaban los luditas
Feindesland #2 Feindesland
#1 ¿Y tenían razón o no?
Battlestar #3 Battlestar
#1 La verdad, he tenido que buscar "luditas". Gracias por hacerme aprender algo nuevo.
Torrezzno #4 Torrezzno
Solamente centrándonos en la parte humanística es desolador. Una maquina que no es original no puede escribir algo original. Si bien las humanidades están completamente desaparecidas y degradadas en el siglo XXI la IA lo empeorará aún mas.

Yo ya hace tiempo que lo tengo claro. Quien quiera leer literatura o escuchar música tendrá que irse del siglo XX hacia atrás. Todo lo que salga a partir de ahora va a tener detrás la mácula de la IA.
