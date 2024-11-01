Una IA entrenada con genomas bacterianos crea proteínas totalmente nuevas y funcionales

La IA "Evo", entrenada con ADN bacteriano, diseñó proteínas inéditas que incluso confunden a software especializado. Un equipo de la Universidad de Stanford desarrolló una inteligencia artificial llamada Evo, capaz de generar proteínas completamente nuevas y potencialmente funcionales, a partir de patrones genéticos presentes en millones de genomas bacterianos. El avance, publicado esta semana, representa un salto significativo en la aplicación de IA al diseño biológico, ya que trasciende la predicción estructural de proteínas conocida...
Una IA entrenada en genomas bacterianos - Entrenaron a la IA para que se hiciera experta en ese tema.
