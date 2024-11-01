edición general
La IA de Elon Musk educará a los niños en El Salvador

La IA de Elon Musk educará a los niños en El Salvador

Hoy, xAI se complace en anunciar una asociación innovadora con el Gobierno de El Salvador para lanzar el primer programa educativo a nivel nacional impulsado por IA del mundo. Durante los próximos dos años, implementaremos Grok en más de 5000 escuelas públicas, ofreciendo aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de profesores como socios colaborativos en la educación. [en inglés]

#2 ldoes
Positivo para quien acierte el peso atómico del salchichonio
Pacman #7 Pacman
#2 riconudo!
#9 ldoes
#7 #8 Me valen las dos
BastardWolf #8 BastardWolf
#2 delicioso!
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Este es el tecnofeudalismo que viene educado por la IA nazi de hitler, sin casa y sin trabajo porque te sustituyó la IA y las casas se las quedaron los guiris

Cuando decís que empezamos a tomar las calles?
Supercinexin #6 Supercinexin
Jajajajajajajajaja criaturicas.
#5 CrudaVerdad
IA Grok enseñando las tablas de multiplicar cantando:

4*7 = 28 ... 28 rojos hay que fusilar ...
4*8 = 32 ... 32 comunistas hay que encarcelar
4*9 = 36 ... 36 sindicalistas perezosos hay que eliminar
4*10 = 40 .... 40 inmigrantes hay que deportar
5*9 = 45 ... 45 trabajadores que piden teletrabajo hay que despedir
:troll:
#3 ContracomunistaCaudillo
A ver cuánto tardan los socialistas en hacer algo parecido.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Bukele promueve la sanidad publica y educacion publica, aquí lo llamaríais socialista
