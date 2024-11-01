«Con la IA algunos empleos van a desaparecer, pero no nos puede generar desconfianza»

El presidente de IBM en España, Horacio Morell, reconoce que «va a haber empleos que van a desaparecer», pero explica que en este reto, como está sucediendo en su propia compañía, «algunos trabajadores se están adaptando a nuevos roles» que son valiosos y que se explican desde el punto de aprender a «hacer preguntas» a esa nueva tecnología. Además, el responsable en España del gigante tecnológico ha explicado que es imprescindible recualificar a muchas personas para que sepan utilizar y sacar provecho de la tecnología generativa en sus empleos.
Se adaptan a ganar menos y al paro.