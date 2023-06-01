El hundimiento de la UCD

Las elecciones generales de 1979 dieron paso a un nuevo gobierno de UCD, presidido por Suárez que, a diferencia del anterior, demostró desde el primer momento su creciente aislamiento parlamentario. a partir del establecimiento del marco legal fundamental -la Constitución- se fue haciendo cada vez más evidente que la Unión de Centro Democrático no era un verdadero partido sino un aluvión de individuos que se habían agarrado al liderazgo de Suárez para ascender, aprovechando el vacío de poder creado en la fase del cambio de Régimen.