Humor y nostalgia con Gueorgui Gospodínov - Página Dos

El premiado escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov (Yambol, 1968) habla en 'Página Dos' de sus libros recientes de poesía, ficción y relatos. "Actualmente el tiempo es más importante que el espacio", "Hoy en día tenemos nostalgia de otros tiempos, no de otros espacios, yo lo llamaría cronostalgia, esto ocurre en los tiempos difíciles, cuando tenemos déficit de futuro" "Cuando algo ocurre sólo pasa al 50 %, cuando lo cuentas, termina de suceder"