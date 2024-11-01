Los huevos se encarecen un 18% anual en septiembre y el aceite retrocede un 35%

Los huevos han vuelto a protagonizar la principal subida de precio de los alimentos básicos, al encarecerse el 17,9 % anual en septiembre, mientras que el aceite ha mantenido la mayor tendencia bajista, al venderse el 34,5 % más barato. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han crecido el 2,4 % anual, una décima más que en el mes anterior, y han caído el 0,1 % en comparación con el mes anterior, según el Índice de precios de consumo (IPC) difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).