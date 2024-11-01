edición general
Los huevos se encarecen un 18% anual en septiembre y el aceite retrocede un 35%

Los huevos han vuelto a protagonizar la principal subida de precio de los alimentos básicos, al encarecerse el 17,9 % anual en septiembre, mientras que el aceite ha mantenido la mayor tendencia bajista, al venderse el 34,5 % más barato. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han crecido el 2,4 % anual, una décima más que en el mes anterior, y han caído el 0,1 % en comparación con el mes anterior, según el Índice de precios de consumo (IPC) difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Iori #2 Iori
Vaya, que la Mayonesa nos sale mas barata. Si es que nos gusta quejarnos por todo :troll:
Imag0 #12 Imag0
Alguien sabe la evolución del precio de la cebolla? Quisiera saber cómo queda finalmente la valoración de la Tortilla de patatas, la buena, con cebolla.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Manda huevos, el aceite le veo al mismo precio, solo sale alguna ofertaen 5 litros y del refinado, el oliva virgen sigue igual de precio.
nemesisreptante #3 nemesisreptante
#1 lo ves al mismo precio que cuando estaba por encima de los 10€ el litro?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Ya bajo hace bastante no es nuevo es bajada de ultima hora, el virgen sigue caro sobre 8€ y algunas marcas mas de 10 el virgen extra mas todavia, el que ha bajado es el refinado que lo encuentras a 4€ litro
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#1 Entiende bien la noticia y el dato. Baja un 35% en el último año, no en el último mes.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Ni eso ha bajado y los huevos si han subido mas del 18%
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Ese no es el precio al que lo venden al consumidor. valía 10€ y ahora 9,40€
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
#10 pruebas o mientes
#5 Borgiano
El aceite baja... de las nubes, digámoslo todo.
