El huevo puede beneficiar al corazón. ¿Cuántos al día?  

Muchos me preguntan cuántos huevos a la semana pueden comer, pero pocos me preguntan cuántas galletas o tazones de Cola-Cao con cereales «de desayuno» ultraprocesados se pueden tomar. Algo marcha mal. El origen de tan curioso fenómeno se puede explicar echando la mirada unos años hacia atrás. El infundado miedo a las grasas saturadas y al colesterol surgió a mediados del siglo XX tras el famoso «Estudio de los 7 Países» en el que Ancel Keys correlacionaba la ingesta de alimentos altos en grasas saturadas y colesterol con enfermedad coronaria.